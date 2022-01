Atalanta, Muriel positivo salta la convocazione della Colombia Luis Muriel rimarrà a Bergamo durante la sosta per le Nazionali.

La Federacion Colombiana de Futbol ha infatti comunicato che il giocatore dell’Atalanta, positivo al Covid-19 al penultimo giro di tamponi (venerdì 21 gennaio) alla vigilia della partita di campionato con la Lazio e rimasto in isolamento a Bergamo, è stato escluso dalla lista dei convocati.

«La Federcalcio colombiana informa che il giocatore Luis Fernando Muriel è stato sospeso (”de-convocato”, ndr) per le partite contro Perù e Argentina per le qualificazioni ai Mondiali FIFA Qatar 2022 - si legge nella nota -, dopo che il dipartimento medico del suo club, Atalanta, ci ha informato che l’attaccante non è in condizioni di salute ottimali per viaggiare in Colombia. Lo staff tecnico della Nazionale colombiana gli augura una pronta guarigione, sperando che possa tornare alle loro attività il prima possibile».

