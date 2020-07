Atalanta, Muriel valore aggiunto

Juventus prossima avversaria Trovate un altro giocatore come Muriel, capocannoniere atalantino con diciassette reti all’attivo disposto a entrare sul manto erboso soltanto a partita in corso.

Da qui i meriti di Gian Piero Gasperini in grado di far digerire alla punta colombiana un aspetto che bisticcia apertamente con la razionalità. Muriel. Invece va avanti per la strada intrapresa aggiungendo mercoledì contro la Sampdoria un altro gol, di ottima fattura alla speciale graduatoria dei bomber.

Muriel, di proprietà del Siviglia fino alla passata estate è stato portato a Zingonia per 15 milioni di euro dopo sei mesi in prestito alla Fiorentina. Nel capoluogo toscano in 19 presenze era andato in gol solo 6 volte. Da noi è già a quota 17 e mancano ancora sette giornate alla conclusione del Campionato. Si è, dunque, trattato di un ulteriore colpaccio di mercato firmato dal direttore tecnico Giovanni Sartori, abbonato del resto ad operazioni magistrali che regalano plusvalenze alla società nonchè risultati alla squadra.

Èseguita la solita mano magica del Gasp abile nell’assegnargli un ruolo quanto mai singolare. Muriel ama ripetere che è il tipo di gioco dell’Atalanta a renderlo protagonista visto che lo stesso crea sei-sette occasioni sfruttabili nei pressi della porta avversaria. Anche il fatto che non si attribuisca elogi personali è indice di modestia e di piena adattabilità alle scelte del tecnico nerazzurro. E, nei piani alti della speciale graduatoria dei mitragliatori l’Atalanta, colloca altre due pedine votate a gol a raffica: Ilicic e Zapata con all’attivo rispettivamente quindici e quattordici marcature.

Sempre in tema di cifre, ci va di sottolineare le 85 segnature, l’equivalente di una media di quasi tre a partita. Sua maestà la Juventus, antagonista a Torino della Dea sabato 11 luglio, è pertanto avvisata con tanto di interessi.

