Atalanta, Musso a Bergamo dopo l’intervento allo zigomo. Zapata spera

Juan Musso è tornato a Bergamo, ma non ancora a Zingonia: è presto per cominciare il percorso di recupero. Il portiere è stato operato lunedì per la riduzione della frattura scomposta dello zigomo destro e probabilmente tornerà in campo solo nel 2023: martedì sera è stato dimesso da Villa Stuart a Roma e adesso è a casa. «È stato un duro colpo, ma l’operazione è andata bene: ora sono a casa e appena possibile riprenderò ad allenarmi», ha scritto sui Social.