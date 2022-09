Atalanta, Musso operato. Potrebbe essere indisponibile per circa due mesi

Musso si è infortunato domenica 18 allo stadio Olimpico scontrandosi in modo fortuito con il compagno Merih Demiral al limite dell’area al 5’ del match contro la Roma Il portiere è rimasto a terra ed è stato sostituito all’8’ da Marco Sportiello che ha disputato una prestazione straordinaria contribuendo al colpaccio dell’Atalanta e alla conferma del primo posto in classifica dei nerazzurri.

Frattura ridotta con placche e viti

Anche i Mondiali sono un’incognita

Difficile stabilire i tempi di recupero, che non sono stati comunicati, ma Musso potrebbe essere indisponibile per circa due mesi e c’è dunque da vedere se potrà rispondere a un’eventuale convocazione dell’Argentina per giocare i Mondiali. L’Atalanta con Sportiello è comunque in buone mani.