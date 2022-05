Atalanta, nuovo guaio in difesa: Palomino si allena a parte, è in dubbio per La Spezia

Si ferma anche Palomino? Nuovo campanello d’allarme in difesa per l’Atalanta in vista della partita di domenica 8 maggio (alle 12,30) a La Spezia contro gli aquilotti di Thiago Motta. Il centrale argentino si è allenato a parte per via di un fastidio muscolare alla coscia destra e la sua presenza contro lo Spezia a questo punto è in dubbio. La sua assenza sarebbe un ulteriore guaio per Gian Piero Gasperini che nel reparto arretrato è costretto a rinunciare a Toloi e deve valutare le condizioni di Scalvini che si è allenato a parte per tutta la settimana per una contusione alla coscia destra. In attacco è in bilico anche Zapata , dopo il riacutizzarsi del fastidio all’adduttore sinistro.