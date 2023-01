Atalanta, occhi puntati su Palomino. Zapata tenta il recupero con la Samp

Occhi puntati su José Luis Palomino in casa Atalanta. Domenica 22 gennaio il difensore argentino è uscito dal campo al 15’ del primo tempo nella partita contro la Juventus a Torino per un risentimento muscolare al flessore sinistro. A caldo la sensazione è che non si tratti di un infortunio grave ma la situazione sarà più chiara martedì 24 gennaio, alla ripresa degli allenamenti a Zingonia in vista della partita di sabato 28 al Gewiss Stadium (ore 20,45) contro la Sampdoria.