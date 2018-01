Atalanta, oggi si riprende: c’è la Juve

Coppa Italia, Spinazzola in forse L’Atalanta è rientrata a Zingonia sabato sera, dopo la partita in casa del Sassuolo, e si è fermata a dormire al Centro Bortolotti: domenica mattina sono ripresi gli allenamenti, visto che la Juventus è dietro l’angolo e non c’è proprio tempo per riposare.

Contro i bianconeri si gioca martedì alle 20,45 al Comunale: è l’andata della semifinale di Coppa Italia, mentre il ritorno si giocherà a Torino quattro settimane dopo, a fine febbraio. C’è un assente sicuro ed è il neoacquisto Rizzo, che tornerà solo a metà marzo, per via di una lesione di secondo grado all’inserzione dell’adduttore sinistro.

Da valutare, invece, la situazione di Spinazzola che sabato è rimasto fuori per un problema al polpaccio destro, ma che potrebbe recuperare in tempo per la Coppa. Nessun acciacco o infortunio dalla partita di sabato.

Dopo la Juve, i nerazzurri saranno nuovamente impegnati in serie A, con Atalanta-Chievo, in programma domenica prossima alle 15, a Bergamo. Poi, trasferta a Crotone sabato 10 febbraio e l’attesissima partita di Dortmund, giovedì 15 febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA