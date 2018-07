Atalanta, operato Marco Varnier

«Voglio diventare più forte di prima» Il difensore dell’Atalanta Marco Varnier è stato operato a Barcellona. La promessa nerazzurra, su cui Gasperini puntava molto, si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore in uno scontro di gioco durante il ritiro a Rovetta.

Varnier è stato operato dal dottor Ramon Cugat e potrebbe recuperare in circa sei mesi. Il difensore ha postato su Instagram una foto con questo post: «La vita può regalarti gioie e soddisfazioni immense, ma alcune volte ti pone davanti ad ostacoli inaspettati e difficili da superare. Ringrazio la mia famiglia che mi è stata vicina, il dottor Cugat, l’ @atalantabce tutti quanti per l’affetto dei messaggi ricevuti. Adesso tocca a me nel trasformazione questa esperienza negativa in uno stimolo per diventare più forte di prima. Sempre e comunque con il sorriso. È partito il countdown per il ritorno in campo».

