Atalanta, ora completa la rinascita

Trio Sudamerica: Papu, Rigoni, Zapata Segui la cronaca in diretta della sfida tra Atalanta e Torino. Allo stadio di Bergamo i nerazzurri vogliono tornare alla vittoria dopo due sconfitte e il promettente pareggio contro il Milan.

L’Atalanta vuole completare la rinascita. A Bergamo arriva il Torino, una diretta concorrente per posizioni nobili della classifica, formazione costruita per l’Europa League e dopo 5 turni a pari merito con i nerazzurri a 5 punti in classifica. Ripartire dallo spirito messo in mostra a San Siro contro il Milan, da quella voglia, da un secondo tempo di cuore nella «Scala del calcio» e dare continuità per risalire subito la classifica e dimenticare le due sconfitte contro Cagliari e Spal. L’Eco di Bergamo come sempre vi propone la cronaca in diretta della partita.

FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta: Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Rigoni, Gomez; Zapata.

Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ola Aina; Parigini; Belotti.

