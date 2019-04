Atalanta, ora devi battere il Bologna

Così il Milan sarà a un passo I rossoneri avanti di quattro lunghezze, ma con una gara in più. Se i nerazzurri supereranno il Bologna giovedì a Bergamo, si porteranno a un solo punto dal Milan e a un unico passo addirittura dalla Champions.

La frenata del Milan in casa con l’Udinese ha ulteriormente regalato ottimismo all’Atalanta, inseguitrice dei rossoneri. La classifica è lì da vedere, con il Milan sì a più quattro ma con una gara in più. In altre parole, se Papu Gomez e soci supereranno giovedì a Bergamo il Bologna si porteranno automaticamente a una sola lunghezza di ritardo dall’undici allenato da Rino Gattuso. Di conseguenza si andrebbe a un unico passo addirittura dalla Champions.

Posta in palio, dunque, assai appetibile per gli atalantini e, al tempo stesso, sulla carta a portata di mano. Si ha un bel dire che il Bologna, invischiato nella zona a rischio, giocherà col coltello tra i denti. In tal caso, però, si sottovaluta un’Atalanta che anche a Parma, domenica scorsa, ha dato prova di piena efficienza da qualsiasi parte la si voglia esaminare.

Cominciamo dall’evidenziare i 60 gol sin qui totalizzati: un bottino che soltanto sua maestà la Juventus può sventolare a braccetto ai quattro venti. Per non parlare, sempre in fase risolutiva, delle 19 reti segnati da Zampata in piena corsa per laurearsi re dei bomber del corrente campionato. Altro elemento a favore, la certificabile condizione atletica di un collettivo che, tranne il portiere, è solito manovrare compatto sia in difesa che in avanti. Il tutto gestito da un allenatore come Gian Piero Gasperini, che utilizza pedine interscambiabili dal rendimento praticamente simile. E col Bologna, a mo’ di valore aggiunto, un pubblico di casa definito a buona ragione dallo stesso mister «metropolitano».

