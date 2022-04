Atalanta, ora la volata finale per riconquistare un posto in Europa

La Lega calcio ha reso noto il calendario dei cinque recuperi delle gare rinviate per Covid e la programmazione del 34° turno di campionato. In realtà era prevista l’annuncio di anticipi e postici di due turni, ma Dazn e Sky non hanno ancora trovato l’accordo e quindi il programma del 35° (quartultimo) turno sarà reso noto solo dopo le feste pasquali. L’Atalanta, dopo il match casalingo del giorno di Pasquetta con il verona (al Gewiss Stadium, ore 21) giocherà in anticipo sabato 23 aprile a Venezia di pomeriggio (ore 15) e poi il mercoledì successivo, 27 aprile, in casa con il Torino di sera (ore 20,15). Questo è il recupero della gara non disputata a Bergamo il 6 gennaio (la prima di ritorno), quando i granata non si presentarono per un focolaio Covid scoppiato all’interno della squadra, bloccati dall’Ats del capoluogo piemontese.