Atalanta, ore decisive per Laxalt Il procuratore atteso a Zingonia

Il procuratore atteso a Zingonia Sarà giovedì 22 agosto la giornata decisiva per il passaggio di Diego Laxalt dal Milan all’Atalanta.

Sarà giovedì 22 agosto la giornata decisiva per il passaggio di Diego Laxalt dal Milan all’Atalanta. Il procuratore dell’esterno sinistro uruguayano, Ariel Krasouski, è atteso entro la mattinata in sede, nel Centro Bortolotti a Zingonia, per incontrarsi con Luca Percassi e Giovanni Sartori, rispettivamente ad e responsabile dell’area tecnica dei nerazzurri. La formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni (legate soprattutto alle presenze del 26enne).

