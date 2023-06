Atalanta, ore decisive per il recupero di Boga: si va verso la conferma del 3-4-2-1

Ore decisive per il recupero di Jérémie Boga in casa Atalanta, in vista dell’ultima e cruciale sfida di campionato, domenica 4 giugno (alle 21) al Gewiss Stadium contro il Monza. Anche giovedì 1 giugno l’attaccante franco-ivoriano, ai box per una distorsione alla caviglia sinistra, si è allenato a parte, ma una decisione sulla sua convocazione dovrebbe arrivare dopo l’allenamento di venerdì 2 giugno. Dovesse farcela, Boga partirebbe presumibilmente dalla panchina, lasciando aperta una chance per un eventuale impiego nel finale.