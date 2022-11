Atalanta: Palomino convocato per la partita di mercoledì a Lecce

Lunedì l’assoluzione per il caso doping, martedì la prima convocazione stagionale. La settimana non poteva iniziare meglio per José Palomino che dopo tre mesi si è messo alle spalle la vicenda legato alla positività al Clostebol Metabolita, con l’assoluzione da parte del Tribunale Antidoping.

Il difensore argentino è fra i 24 i calciatori convocati dal tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini per l a sfida di mercoledì 9 novembre sul campo del Lecce (fischio d’inizio alle 18,30), gara valida per la 14ª giornata di Serie A e penultimo impegno del 2022 in campionato prima della sosta per i Mondiali.

Prima convocazione per il giovane Vorlicky

Prima convocazione anche per il giovane della Primavera Lukas Vorlicky dopo una serie di infortuni che hanno condizionato l’inizio della carriera dell’attaccante ceco classe 2002. Confermate le assenze di Davide Zappacosta e Luis Muriel, che continuano ad allenarsi a parte.