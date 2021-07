Atalanta, Palomino: «L’Europeo ha dimostrato che la Serie A non è facile» Il difensore nerazzurro ha rilasciato un’intervista sui media della società.

«La serie A non è facile, è un buon campionato, e l’Europeo lo ha dimostrato. Raggiungere il terzo posto come abbiamo fatto noi è difficile ma vogliamo comunque migliorarci». Lo ha detto Josè Luis Palomino, difensore dell’Atalanta, in un’intervista ai canali social della Dea.

«Sono contentissimo per la vittoria dell’Argentina in Coppa America ma anche per Toloi e Pessina, mi ha fatto piacere vedere l’Italia campione d’Europa». Ricaricate le pile («erano due anni che non riuscivo ad andare in Argentina, le vacanze sono state lunghe ma belle»), Palomino si appresta ad affrontare la quinta stagione in nerazzurro:

«Sto bene, il tempo passa in fretta ma ho la stessa voglia di sempre di aiutare la squadra ad arrivare in alto. Il calendario asimmetrico? Non cambia nulla. Dobbiamo concentrarci sulla preparazione, aspettare i ragazzi che mancano e speriamo di fare una buona stagione come le altre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA