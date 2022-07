Atalanta, Palomino suona la carica: «Rivoglio l’Europa»

«Che campionato mi aspetto? Mi aspetto una stagione difficile, l’obiettivo è tornare in Europa League o in Champions». Josè Luis Palomino, difensore dell’Atalanta, non usa giri di parole: l’obiettivo è quello di tornare subito tra le prime della classe dopo l’ottavo posto dello scorso anno che ha estromesso i nerazzurri dalle competizioni continentali, la prima volta sotto la guida di Gian Piero Gasperini. «Il mio gol annullato contro la Roma? Sicuramente l’anno scorso abbiamo avuto qualche situazione di VAR o arbitraggio, ma è roba passata. Dobbiamo pensare a noi e fare meglio». Il calciatore argentino ha dunque ribadito la volontà di pensare solo al prossimo campionato: «I primi giorni stanno andando bene, ora affronteremo un’altra settimana a Clusone, poi continueremo la preparazione a Bergamo. È ancora presto per dire come vedo la squadra - ha proseguito il calciatore -, sicuramente l’idea è sempre la stessa, dobbiamo pensare alla preparazione. Quella dello scorso anno è stata una delle mie migliori stagioni, ma devo lavorare e fare una buona preparazione per fare bene. Ederson? Lo vedo bene, deve ancora entrare nel nostro gioco, ma questa è la prima settimana».

«Contento per Di Maria»

Palomino è poi tornato anche su quanto fatto lo scorso anno e quale potrebbe essere il proprio futuro: «Sono rimasto deluso dalla mancata qualificazione in Champions, ma quella delusione ci può dare la giusta rabbia per raggiungere l’obiettivo. Mi trovo benissimo a Bergamo, mi sento bene ed è la cosa più importante, poi vedremo col tempo». In chiusura anche una battuta sul connazionale Angel Di Maria arrivato alla Juventus: «Sono contento per lui, è buono anche per la serie A, tutte le squadre si stanno rinforzando bene, a noi piace giocare contro grandi campioni. Come fermarlo? Studieremo il modo. Non so se lo troverò, dobbiamo impedire di fargli fare assist».