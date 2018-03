Atalanta, parla il Papu Gomez

«In Europa ci torniamo al 60%» Gomez: «Sono ottimista, anche se è più difficile rispetto alla scorsa stagione

Coppe dispendiose? Ne è valsa la pena. A volte ho giocato con le infiltrazioni, forse un errore»

«Serviranno 60 punti, forse di più», dice il capitano. E servirà anche il miglior Papu, nel fisico («Forse ho sbagliato a giocare “infiltrato”», riflette) e in zona gol («Ci sono anni in cui tutto gira e altri in cui no»). Ma le cavalcate di coppa, seppur dispendiose per energie e mente, sono un baratto dolce con i punti persi in campionato: per una squadra che gli altri anni giocava per la salvezza, ragiona l’argentino, ne è valsa certo la pena.

A botta fredda, cosa resta dopo l’eliminazione con la Juventus?

«C’è la tranquillità di aver dato tutto. Il primo tempo è stato buonissimo: abbiamo fatto molto possesso palla, giocando molto bene. Ovviamente sapevamo di dover vincere, e non è mai facile farlo allo Stadium. Certo, quando esci da una competizione rimane l’amarezza, ma la semifinale è un traguardo importantissimo. Contro queste grandi squadre deve però girare tutto bene: c’è stato il palo, ci sono state due-tre situazioni che potevamo sfruttare. Penso ai quarti col Napoli: là abbiamo fatto due avanzate e abbiamo fatto due gol. A Torino non è andata così».

