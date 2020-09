Atalanta, partnership con Sanpellegrino

Accordo siglato per due stagioni L’Atalanta e Sanpellegrino hanno firmato un accordo di partnership per due stagioni sportive fino al 2022. Lo ha comunicato il sito web del club nerazzurro, con cui si specifica che acqua Sanpellegrino ne diventa così «acqua ufficiale».

«Siamo entusiasti della partnership tra due società che, apprezzate nel territorio d’origine, sono diventate anche icone di eccellenza nel mondo - ha dichiarato Stefano Marini, Amministratore Delegato del Gruppo Sanpellegrino -. Questa partnership vuole essere un ulteriore segnale tangibile della nostra presenza e vicinanza al territorio e non vediamo l’ora di poter celebrare insieme al club nerazzurro e ai tutti i tifosi che seguono con passione questo sport i prossimi traguardi dell’Atalanta». L’amministratore delegato atalantino Luca Percassi ha commentato l’accordo con soddisfazione: «Atalanta è orgogliosa ed entusiasta di annoverare tra i suoi partner Sanpellegrino, eccellenza non solo del territorio bergamasco.

Sanpellegrino è uno straordinario brand conosciuto in tutto il mondo e questo accordo non può che essere per Atalanta un ulteriore importante momento di crescita e valorizzazione con un’icona mondiale».

