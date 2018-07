Atalanta, Pasalic sempre vicinissimo

Ma il Chelsea lo convoca in Australia Oggi è il giorno di Pasalic? L’accordo con il Chelsea è stato trovato ormai da qualche giorno e si attende la fumata bianca, ma c’è un’incognita: il giocatore è stato convocato da Sarri per la tournée in Australia.

Pasalic è comunque sempre vicinissimo all’Atalanta e dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva non lontana dai 15 milioni. Nelle ultime però è arrivato un contrattempo. Il neo allenatore del Chelsea Maurizio Sarri ha deciso di convocare il croato per la tournée in Australia.

Pasalic servirà ad aggiustare il centrocampo e dovrebbe precedere un altro acquisto, che potrebbe essere Obiang: l’iniziale reticenza del West Ham potrebbe essere vinta e l’affare potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, probabilmente ancora con la formula del prestito con diritto di riscatto (intorno ai 10 milioni).

