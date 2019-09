Atalanta passione anche siciliana

Un gruppo di tifosi vuole creare un Club Hanno creato un gruppo Facebook. Tifano per i nerazzurri da tempi non sospetti. «Diventare Club Amici? Magari».

Una passione che non conosce limiti, anche dove la tradizione calcistica è tutta un’altra cosa, a più di mille chilometri di distanza da Bergamo, dal Gewiss Stadium. Dalla Sicilia con furore, ma in punta di piedi e orgogliosi di non essere tifosi nati con i fasti recenti atalantini, ma un tifo coltivato negli anni, tra incredulità e qualche presa in giro.

«Sicilia Atalantina» è il nome del gruppo Facebook nato da una decina di giorni su idea di Roberto Gruber, bergamasco poi trasferitosi a San Cataldo (Caltanissetta) per lavoro: a farne parte sono 8 componenti che hanno voluto legare l’amore per la loro terra d’origine o d’adozione a quella verso i colori nerazzurri. Insieme a lui ci sono Giuseppe Di Marco della provincia di Catania, precisamente Giarre, Mauro Cangemi e il figlio Jonathan di Trapani, Erminia Salmeri di Catania, Peppe Calvo di Priolo Gargallo (Siracusa), Giorgio Maugeri di Acireale (Catania) e Fabio La Monica è di Palermo ma residente a Monza. Tra gli ideatori c’è Giuseppe di Marco, classe 1973, residente nei primi 4 anni di vita a Bergamo, prima del ritorno in Sicilia insieme ai genitori: «La vostra terra mi è sempre rimasta nel cuore e gran parte del merito è dei miei genitori siciliani, i quali mi hanno sempre parlato meravigliosamente della città e dei bergamaschi al punto da coltivare lì delle sincere amicizie e di essere stati costretti a tornare in Sicilia esclusivamente per urgenti motivi familiari. A Roma, in volo verso la finale di Coppa Italia, insieme a Roberto Gruber abbiamo deciso di creare un gruppo tra siciliani tifosi dell’Atalanta: soffriamo il fatto di non essere vicini alla squadra e per la difficoltà nel vedere le partite dal vivo, ma siamo entusiasti per quello che hanno fatto e ora ci aspetta San Siro». Gli amici siciliani chiamano a raccolta tutti i conterranei amanti dei colori nerazzurri: la difficoltà di condividere le partite insieme è reale, ma il mondo virtuale in questo caso aiuta tra Facebook e Whatsapp, in attesa della Champions League.

La loro passione è viva da anni e per molti le trasferte dell’Atalanta nella bellissima Sicilia con Palermo, Catania, Messina o Acireale sono stati gli unici contatti nella terra d’origine, tra i pregiudizi di chi non ha mai compreso questa passione speciale. «Vogliamo capire se c’è qualche altro atalantino in Sicilia. Prima tanti ci snobbavano, ora c’è rispetto e quasi ci invidiano. Stiamo preparando lo striscione con il nostro stemma per San Siro, io e Fabio La Monica saremo in primo anello arancione laterale. Sarebbe bello ritrovarsi insieme proprio per questa grande occasione». E Fondare un Club Amici dell’Atalanta made in Sicilia? Le sezioni internazionali sono realtà nel centro di coordinamento diretto da Marino Lazzarini, ma una chicca tutta siciliana potrebbe essere una new entry, un appello che Di Marco coglie al volo. «Stiamo conoscendo tanti atalantini, soprattutto quelle poche volte che dal vivo riusciamo ad essere allo stadio – conclude –. L’idea ci stuzzica, essere un club a tutti gli effetti potrebbe essere fondamentale anche per avere un supporto quando vogliamo seguire la squadra. Naturalmente da ultimi arrivati vogliamo farci conoscere ed entrare in punta di piedi, orgogliosi di essere atalantini da sempre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA