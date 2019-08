Atalanta, peccato lo stop di Ilicic

A Ferrara ci avrebbe deliziato Orfana di Ilicic l’Atalanta nell’esordio di domenica 25 agosto a Ferrara (si comincia alle 20,45).

Sì proprio dell’estrosa punta slovena tra i più in «palla» dell’estate. Gol a grappoli i suoi nelle amichevoli (più o meno di spessore) e le deliziose pennellate di qualità lungo il manto erboso. A costringerlo ai box la squalifica di un turno rimediata nell’ultima sfida di campionato col Sassuolo (3-1 il verdetto finale con qualificazione all’inedita Champions).

Un forfait che non ci voleva. D’accordo che l’avversaria di turno non è di quelle da far tremare i polsi ma lo 0-2 (doppietta del Petagnone il 17 setembre 2018, quarta giornata) subito allo stadio «Paolo Mazza» non lo ha ancora metabolizzato nessuno. Ma mister Gian Piero Gasperini è di quelli che non piange sul classico latte versato: qualsiasi tipo di problema preferisce risolverlo sul nascere. E allora fuori i nomi su chi cadrà la scelta di indossare la maglia lasciata giocoforza appesa nello spogliatoio dallo stesso Ilicic. Gomez, Muriel, Malinovskyi? In tal caso a uno dei tre gli subentrerebbe a sua volta nel ruolo specifico un altro attaccante meglio adattabile.

Di minor peso, sulla carta, rimpiazzare invece Castagne in graduale ripresa dopo l’intervento al menisco. Naturale candidato il tedesco Gosens da ritenere ormai l’alter ego dell’olandese a tutti gli effetti. Con ogni probabilità Gasperini scioglierà le riserve di formazione nelle sedute pomeridiane della squadra in programma, al Centro sportivo Bortolotti, giovedì 22 agosto e venerdì 23 agosto se non addirittura nella rituale rifinitura della vigilia della trasferta in Emilia, seguita da un bel po’ di supporter.

