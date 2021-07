Atalanta-Pordenone, biglietti disponibili da giovedì: ecco come acquistarli Disponibili dalle 10 di giovedì 29 luglio i biglietti per l’amichevole di sabato 31 al Gewiss Stadium. Sarà consentito l’accesso ad un numero massimo di 1.000 spettatori. Mascherina obbligatoria.

I biglietti per assistere all’amichevole Atalanta-Pordenone, partita in programma al Gewiss Stadium sabato 31 luglio con inizio alle 16,30, saranno a disposizione degli sportivi interessati dalle 10 di giovedì 29 luglio alle 16,30 di sabato 31. Lo comunica la società nerazzurra. I biglietti saranno in vendita per i settori della Tribuna Rinascimento. Saranno invece chiusi i settori Curva Nord Pisani, Curva Sud Morosini, Distinti Ospiti e Distinti Sud. Come annunciato nelle scorse ore , all’impianto sarà consentito l’accesso ad un numero massimo di 1.000 spettatori.

CANALI E MODALITA’ DI VENDITA

I tagliandi saranno acquistabili, in modalità [email protected], esclusivamente online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/ nei settori disponibili al pubblico al prezzo di € 5 più commissioni di servizio Vivaticket. Numero massimo di biglietti acquistabili per ciascun ordine: 2.

DETTAGLIO SETTORI DISPONIBILI AL PUBBLICO E PREZZI

– Tribuna Rinascimento Centrale coperta € 5 + commissioni Vivaticket

– Tribuna Rinascimento Centrale scoperta € 5 + commissioni Vivaticket

– Tribuna Rinascimento Laterale coperta € 5 + commissioni Vivaticket

– Tribuna Rinascimento Laterale scoperta € 5 + commissioni Vivaticket

CAMBIO UTILIZZATORE

È vietato il cambio utilizzatore su tutti i titoli emessi.

SETTORE OSPITI

Il Settore ospiti non sarà in vendita per questa partita.

VOUCHER DI RIMBORSO ABBONAMENTI 2019-2020

Tutti i tifosi in possesso del voucher di rimborso dell’abbonamento 2019-2020 potranno impiegarlo per l’acquisto dei biglietti anche intestati ad altre persone, a patto di utilizzare l’account Vivaticket da cui è stato richiesto il voucher. Per sfruttare il credito sarà sufficiente in fase di acquisto inserire nell’apposita sezione il CODICE VOUCHER presente sul pdf del Voucher stesso.

RACCOMANDAZIONI COVID-19

Si ricorda a tutti i titolari di tagliando che è obbligatorio indossare la mascherina durante l’intero svolgimento dell’evento. Al fine di garantire la distanza interpersonale, è obbligatorio per ciascun titolare assistere all’incontro dal posto assegnato in fase di acquisto ed indicato sul biglietto. Per accedere allo stadio sarà inoltre necessario compilare e consegnare agli ingressi l’autocertificazione allegata al biglietto acquistato. Sempre agli ingressi, infine, sarà misurata la temperatura di ciascun titolare, e verrà inibito l’accesso ai tifosi con temperatura superiore ai 37,5°.

