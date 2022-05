Atalanta Primavera all’assalto della Coppa Italia: l’ultimo ostacolo è la Fiorentina

L’Atalanta cercherà invece di rinverdire i fasti di inizio secolo, quando conquistò tre successi in quattro anni dal 2000 al 2003. L’ultimo trionfo finì in bacheca superando la Lazio in finale (ai tempi con la formula andata e ritorno: 2-2 in trasferta, 2-1 in casa): era la squadra di Montolivo, Pazzini, Padoin, Lazzari, Bianchi, Pià, Agazzi, Perico e Canini, guidata in panchina da Giancarlo Finardi.