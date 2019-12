Atalanta, Primavera avanti tutta

Sconfigge l’Inter e vola in classifica Con due gol di Colley e Traorè sabato al centro Bortolotti i giovani nerazzurri hanno battuto l’Inter 2 a 1 e hanno consolidato il loro solitario dominio in classifica.

Nella 13ª giornata del campionato Primavera al Centro Bortolotti di Zingonia l’Atalanta di mister Brambilla ha superato l’Inter 2-1.

Al 28′ angolo di Brogni per la testa di Piccoli, Stankovic riesce a deviare sul palo, ma Colley è il più lesto a ribadire in rete. Nella ripresa al 12′ però arriva il pareggio dell’Inter su rigore con Fonseca (punito l’intervento di Ghislandi su Colombini). Passano tre minuti e a segnare è Traore che sul secondo palo appoggia comodamente in rete il cross di Brogni. Finisce 2-1, dodicesima vittoria in tredici giornate per la squadra di Brambilla che consolida il primato a quota 37 punti davanti al Cagliari che ne ha nove in meno e proprio all’Inter che ne ha 23.

