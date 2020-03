Atalanta Primavera-Lione: si gioca

Confermati gli ottavi di Youth League Alle 15 di martedì 10 marzo a Coverciano a porte chiuse. Diretta tv sul 20.

La partita Atalanta Primavera-Lione martedì 10 marzo si giocherà regolarmente: la decisione è definitiva da pochi minuti. Si gioca perché la gara fa parte dei tornei internazionali. Restano comunque in vigore le restrizioni già stabilite. Si gioca alle ore 15 in campo neutro, al Centro federale di Coverciano, a Firenze, e senza la presenza di pubblico: partita a porte chiuse. Sarà possibile seguire la gara in tv su Mediaset canale 20, o in streaming sul sito di Mediaset.

Atalanta-Lione vale per gli ottavi di finale di Youth League (la Champions dei giovani), chi vince oggi da calendario giocherà i quarti (sempre in gara unica) in Austria, sul campo del Salisburgo, tra una settimana (17 o 18 marzo). Sempre che il coronavirus non fermi anche tutto il calcio internazionale.

