Atalanta, profumo internazionale

Alle 16 l’Atalanta in campo a Cardiff Non è ancora aria di Champions League, ma il respiro internazionale c’è. Tutto pronto per la partita dell’Atalanta di oggi pomeriggio alle 16, ora italiana.

L’Atalanta è atterrata venerdì alle 11 a Cardiff da Orio: il primo avversario della tournée in Gran Bretagna è lo Swansea City, squadra di Championship (l’equivalente della serie B italiana), sulla carta il rivale più debole del trittico che dovrebbe riservare problemi sempre crescenti ai nerazzurri, attesi martedì 30 dal Norwich City e venerdì 2 agosto dal Leicester City.

Si gioca oggi alle ore 16 italiane al Liberty Stadium e sono attesi circa 13 mila spettatori. La partita sarà trasmessa in live streaming da Swans Tv, il canale televisivo del club gallese, al costo di 5,60 euro: ci si deve registrare al sito www.swanseacity.com. Lo Swansea è una delle cinque squadre gallesi che giocano nei campionati inglesi e nel 2011/12 è stata la prima ad accedere al mondo dorato della Premier League. Nel 2012/13 ha conquistato la Coppa di Lega (5-0 al Bradford City a Wembley), nel 2015/16 si è salvato con Francesco Guidolin in panchina, tecnico esonerato nel 2016/17 e nel 2017/18 è retrocesso. Ricordiamo che il club ha ceduto nel 2016 all’Atalanta il centravanti Alberto Paloschi, che a Bergamo ha fallito.

Non sono scaturite indicazioni precise sullo schieramento odierno dell’Atalanta, l’unico reparto che per il momento non ha alternative è l’attacco (Zapata, peraltro in condizioni già promettenti, e Muriel non sono al 100%) per cui vedremo il tridente formato da Gomez, Ilicic e Barrow.

Le probabili formazioni

Swansea City (4-3-3): Mulder; Roberts, Rodon, van der Hoorn, Bidwell; Fulton, Grimes, Byers; Routledge, Celina, McBurnie. All. Cooper.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Malinovskyi, Gosens; Gomez; Ilicic, Barrow. All. Gasperini.

