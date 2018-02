Atalanta promossa se... Vota il sondaggio

Bergamo è sicura: match apertissimo Giovedì il nuovo appuntamento con la storia è a Reggio Emilia alle 21 per il ritorno contro il Dortmund. E il sondaggio, che ha già 2.800 voti, dice che le chance di passare il turno sono tantissime.

Vota il sondaggio e commenta questo grande match. Infatti i due gol segnati a Dortmund permettono ora all’Atalanta di accontentarsi di un successo di misura giovedì prossimo, a patto di non subire più di un gol: l’1-0 e il 2-1 posizionerebbero Bergamo sulla mappa degli ottavi, mentre un 3-2 atalantino porterebbe ovviamente le squadre ai supplementari e, poi, agli eventuali rigori. Le vittorie amare, per Gomez e compagni, sarebbero solo quelle di misura subendo almeno tre gol: con 4-3, 5-4 e via dicendo, riderebbero i gialloneri, ma naturalmente si parla di situazioni altamente improbabili.

Intanto, non resta che riguardare questo gol, il secondo di Ilicic con la tifoseria bergamasca che esplode dalla gioia. Ci manda il filmato Boris Carozzi. Mandaci anche tu foto e video a redazioneweb@eco.bg.it

Ciò che è certo è che l’Atalanta dovrà vincere, perché qualsiasi tipo di pareggio e di ko manderebbero avanti i tedeschi: viceversa, un successo con almeno due reti di scarto promuoverebbe i nerazzurri.Cosa significa? Partita aperta, apertissima.

