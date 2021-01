Atalanta, pronti alla sfida col Benevento

Gasperini: «Inzaghi ha il calcio in testa» Alla vigilia dell’anticipo di sabato 9 gennaio a Benevento, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, elogia il collega. L’elenco dei convocati e il video della conferenza stampa.

«Filippo Inzaghi è un ragazzo che ha una passione incredibile. Per come l’ho conosciuto io anche dopo, posso dire che ha il calcio in testa». Alla vigilia dell’anticipo di sabato 9 gennaio (ore 15) a Benevento, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, elogia il collega. «È partito molto in alto, subito dal Milan, ma poi ha avuto l’umiltà di passare da realtà più basse e risalire. Due anni fa c’era venuto anche a trovare qui a Zingonia – spiega il tecnico dei nerazzurri –. Il Benevento è una squadra veloce che ribalta bene il gioco, ha una bella convinzione. Difficilmente una neo promossa parte così bene. Sappiamo come gioca, e noi proprio perché è una partita difficile dobbiamo giocare bene».

Gasperini prova a interpretare la sfida: «Quest’anno il fattore-campo conta veramente poco, non essendoci pubblico. Rimane il fatto che l’avversario di turno ha vinto sei partite, anche se due sole in casa, e per una neopromossa sono tante. Il segnale dell’equilibrio del campionato è la sconfitta in casa del Napoli con lo Spezia».

C’è anche un appunto per il calendario: «Muriel si trascina qualche problema muscolare, ce lo portiamo dietro ma è in dubbio. In questo momento l’unica preoccupazione è dover giocare sempre ogni tre giorni, tra la Coppa Italia il 14 contro il Cagliari e il recupero contro l’Udinese il 20. L’anticipo di sabato 23 in casa del Milan, con quest’ultima partita in mezzo, diventa eccessivo. Ogni impegno è pressante, è il frutto di questa stagione particolare. Basta poco a spostare il trend da una parte o dall’altra».

Gasperini ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani in casa del Benevento. Questa la lista in ordine alfabetico: 13 Mattia Caldara, 27 Fabio Depaoli, 15 Marten De Roon, 19 Berat Djimsiti, 11 Remo Freuler, 95 Pierluigi Gollini, 8 Robin Gosens, 33 Hans Hateboer, 72 Josip Ilicic, 7 Sam Lammers, 3 Joakim Maehle, 18 Ruslan Malinovskyi, 59 Aleksej Miranchuk, 9 Luis Muriel, 6 Josè Luis Palomino, 32 Matteo Pessina, 17 Cristian Romero, 31 Francesco Rossi, 40 Matteo Ruggeri, 57 Marco Sportiello, 4 Bosko Sutalo, 2 Rafael Toloi, 91 Duvan Zapata.

Qui sotto il video della conferenza stampa di Gasperini.

