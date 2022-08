Atalanta, proseguire col vento in poppa nel terzo turno contro il Verona

Non più tardi di una decina di giorni fa prevalevano di gran lunga le perplessità sull’Atalanta ai nastri di partenza del campionato. Ora situazione di colpo ribaltata in virtù dei tre punti in saccoccia blindati a Genova (sponda Sampdoria) e al Gewiss Stadium contro i campioni d’Italia del Milan. Fiducia piena, allora, nei confronti della squadra in prossimità del terzo impegno, quello di domenica a Verona (alle ore 18,30 il pronti via). Ampiamente certificabile, pure, l’invasione dei quasi 2 mila tifosi presenti sugli spalti del «Bentegodi» (settore ospiti) convinti in un prosieguo di risultati gioiosi. Anche sul manto erboso veneto è prevedibile toccare con mano una formazione che il Gasp sembra aver modificato tatticamente. Si sono tolte, cioè, le giocate sbarazzine per privilegiare un complesso con un più accorto assetto difensivo e una guardinga organizzazione da parte dell’intero collettivo. L’importante, poi, è che tutti i giocatori regalino un rigoroso impegno agonistico lungo i 90 minuti recuperi compresi. Caratteristiche che se messe puntualmente in atto procureranno eccellenti risultati a cominciare, si intende, dalla sfida col Verona. Si preannuncia un test, con l’undici allenato da Gabriele Cioffi, parecchio attendibile considerando il discreto livello di avversari dotati di qualità e temperamento. E lo si è notato nell’ultima uscita degli scaligeri capaci di aver strappato un meritato 1-1 in quel di Bologna, riscattando subito il Ko casalingo all’esordio per 2-5 col Napoli. E per l’Atalanta mantenere quanto meno l’imbattibilità nel torneo rappresenterà sicuramente l’obiettivo di giornata.