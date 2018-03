Atalanta, pulcini vincono in Lituania

Coro sul podio: «Bergamo, Bergamo...» I piccoli atalantini dopo la vittoria della Ateitis Cup a Vilnius hanno intonato il noto coro da stadio.

Un altro successo del vivaio nerazzurro, questa volta in Europa. I pulcini in trasferta in Lituania a Vilnius hanno vinto l’Ateitis CUP. Al momento della premiazione sul gradino più alto del podio dopo la canzone di rito dei Queen «We are the champions», hanno intonato il coro «Bergamo, Bergamo... noi cantiamo tutti insieme Bergamo...». Ecco il simpatico filmato.

