Atalanta, raduno con l’entrata solo di Ederson: tranquilli, c’è tempo fino al 1° settembre

Tranquilli, signori tifosi, se al giorno del raduno a Zingonia l’Atalanta ha ingaggiato il solo Ederson. È il caso di ricordare che gli operatori del mercato nerazzurro hanno a disposizione poco meno di un paio di mesi, visto che l’apertura delle trattative chiuderà i battenti l’uno settembre. Quasi sessanta giorni, insomma, per provvedere agli innesti del caso. Del resto come sarebbe mai ipotizzabile che la coppia Lee Congerton-Tony D’Amico non stia già da tempo sul «pezzo» per regalare al Gasp un organico adeguato? Sappiamo per certo che esiste piena intesa tra il mister piemontese e i nuovi gestori della corrente campagna acquisti-cessioni sul da farsi. Lo stesso arrivo di Ederson è stato portato avanti e concluso in accordo tra società e tecnico. Medesimo copione verrà recitato nel corso delle operazioni in questione. Innato nello stile-Percassi comunicare ogni tipo di notizia a trattativa definita al cento per cento. Occorre, perciò, pazientare con estrema fiducia senza storcere il naso ricorrendo al classico bicchiere mezzo vuoto. Siamo convinti, ad esempio, che più prima che poi dal quartier generale di Zingonia si brinderà, tanto per cominciare, per le fumate bianche relative agli innesti di un esterno, un difensore, e una punta tutti e tre di notevole spessore. Sui loro nominativi non è nemmeno il caso di affidarsi alla marea di voci create e smentite in un batter d’occhio dai cosiddetti «esperti» del calcio d’estate.