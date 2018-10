Atalanta, recupero graduale per Masiello Reca recuperato, Ilicic in gruppo

Atalanta, recupero graduale per Masiello

Masiello prosegue gradualmente il percorso di recupero. Mercoledì, a Zingonia, il viareggino ha partecipato ad una parte dell’allenamento con il resto della squadra e pare destinato ad unirsi ai compagni presto, magari già nelle prossime ore: c’è sempre ottimismo per un suo ritorno in campo domenica, con l’Atalanta che spera di ritrovare un suo punto fermo. Masiello sembra pronto a riprendersi il posto in squadra dopo il forfait contro la Fiorentina, causato da una piccola lesione all’adduttore destro: se così sarà, Mancini dovrebbe sedersi in panchina.

Nella settimana che porta alla Sampdoria (domenica alle 15, a Bergamo, è in programma l’ultimo impegno prima della sosta per le Nazionali), quella di Masiello è l’unica situazione da tenere monitorata, visto che Reca è ormai del tutto recuperato, dopo essere rimasto al palo per un problema muscolare. Viceversa, Varnier è ovviamente fuori dai giochi: dalla rottura del crociato di inizio ritiro sono passati tre mesi e ne mancano almeno altrettanti prima del suo rientro, così l’ex Cittadella continua il percorso di lavoro personalizzato, tra palestra e terapie. Anche Ilicic è stabilmente in gruppo, proseguendo la rincorsa alla forma migliore: la rete nel 5-0 al Ciliverghe di martedì (in cui hanno trovato il gol anche Bettella, Barrow e Tumminello, quest’ultimo autore di una doppietta) è un piccolo segnale.

Giovedì la squadra ha svolto da un’altra seduta mattutina sul campo numero 5 del Centro Bortolotti (senza tribuna, quindi senza possibilità di accesso per il pubblico), dove continuano gli allenamenti in questo periodo, in attesa che sia pronto il campo principale, attualmente interessato da lavori di miglioria.

