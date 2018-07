Atalanta, ricomincia l’avventura

Segui qui la presentazione della squadra La presentazione dell’Atalanta ai tifosi la potrete seguire anche qui con la diretta di Bergamo Tv: dalle 21 al canale 17 del digitale terrestre e in streaming sul sito e su Fb, già dalle 20,30.

Conduce in studio Giorgio Bardaglio con la presenza di Giangavino Sulas e Cesare Malnati, e con Matteo De Sanctis inviato allo stadio. Il raduno è però già alle 18.30 a Zingonia: i giocatori si ritroveranno, ceneranno insieme e si sposteranno al Comunale per la classica passerella all’americana

Le porte saranno aperte alle 20 e il pubblico potrà accedere in Curva Nord e, in caso di riempimento, in Tribuna Ubi. Non sarà ovviamente una squadra in versione definitiva, visto che il mercato è ancora in divenire: dei nuovi arrivati, oggi, dovrebbero presentarsi Reca, Tumminello e Varnier, mentre Bettella si aggregherà più avanti (è impegnato con l’Under 19). Non parteciperà al ritiro Carraro (era previsto) e nemmeno Mattiello, che è già sul piede di partenza (è vicinissimo al Bologna).

La lista dei convocati non è stata diramata e non c’è nulla di ufficiale, ma in Val Seriana dovrebbero spostarsi ventotto giocatori, tra cui quattro Primavera: Cornelius e Freuler, come il già citato Bettella, si aggregheranno ai compagni solo in un secondo momento, a causa degli impegni con le rispettive nazionali. Non ci sarà ovviamente Sportiello, che sarà ceduto (probabilmente al Frosinone). La lista – al netto di qualche piccola modifica – dovrebbe dunque comprendere Berisha, Gollini, Radunovic, Rossi, Toloi, Masiello, Palomino, Varnier, Mancini, Reca, Castagne, Hateboer, Gosens, De Roon, Valzania, Pessina, Haas, D’Alessandro, Ilicic, Gomez, Barrow, Petagna e Tumminello. Gli altri giocatori sotto contratto si alleneranno a Zingonia.

