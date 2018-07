Atalanta, ricomincia l’avventura

Su L’Eco la lista dei 28 convocati Mercoledì 4 luglio alle 21 allo stadio la presentazione con la passerella dei giocatori, ma è una squadra ancora da completare.

Atalanta, il domani inizia oggi. Con la partenza per il ritiro, si spalancano le porte sul 2018/19: mercoledì 4 luglio è il giorno del via, con la presentazione allo stadio by night, alle 21. Il raduno è alle 18,30 a Zingonia, i giocatori si ritroveranno, ceneranno insieme e si sposteranno al Comunale per la classica passerella all’americana: le porte saranno aperte alle 20 e il pubblico potrà accedere in Curva Nord e, in caso di riempimento, in Tribuna Ubi. Concluso il saluto ai tifosi, il gruppo partirà per Rovetta.

La presentazione dell’Atalanta ai tifosi in diretta anche su Bergamo Tv: dalle 21 al canale 17 del digitale terrestre e in streaming sul sito internet www.bergamotv.it, già dalle 20,30 sulla pagina Facebook «Bergamo Tv». Conduce in studio Giorgio Bardaglio con la presenza di Giangavino Sulas, con Matteo De Sanctis inviato allo stadio.

