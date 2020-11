Atalanta, riprendi a correre

In Champions e nel campionato Il ko interno con l’organizzato Verona ha offuscato lo strepitoso blitz di Liverpool a soli tre giorni di distanza.

Evidentemente si è perso il senso della misura. Come, allora, non avallare la reazione di Antonio Percassi con il recente sfogo «chi mugugna non è atalantino». Quelli anagraficamente non di primo pelo non dimenticano parecchia storia del club nerazzurro trascorsa nella frequente puntuale alternanza tra la serie A e la cadetteria. Per non dimenticare addirittura il precipizio in C all’inizio degli anni 80. Adesso, signori, nonostante il periodo obiettivamente precario, siamo in corsa per l’ammissione agli ottavi di finale della Champions rincorrendo di pari passo in campionato il passaggio in una rassegna europea per il quinto anno consecutivo. Dite poco? Appuntamento immediato quello di martedì uno dicembre con il Papu e soci allo stadio di Bergamo con i danesi del Midtjylland sconfitti nell’andata 4-0; a seguire la trasferta di domenica a Udine fresca del sorprendente 3-1 alla Lazio in quel di Roma. Due sfide sulla carta alla portata, in grado di trasformare di colpo i documentati mugugni in un ragionevole ottimismo. A meno che qualcuno non si identifichi a priori nelle più medagliate formazioni del pianeta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA