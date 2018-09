Atalanta in campo giovedì, Ilicic martedì

In porta chi metteresti? Il sondaggio Messo alle spalle il Cagliari, l’Atalanta può tirare un po’ il fiato: niente partite per due settimane, per via della sosta delle nazionali.

Si ricomincerà con Spal-Atalanta, programmata per domenica 16 settembre, in attesa di sapere se sarà anticipata o posticipata. I nerazzurri, ora, godranno di tre giorni di totale riposo: la ripresa degli allenamenti è fissata per giovedì pomeriggio a Zingonia (porte aperte). Non ci saranno i dodici nazionali (Berisha, Djimsiti, Castagne, Ali Adnan, Reca, de Roon, Freuler, Pasalic, Barrow, Mancini, Valzania e Pessina). Gli infortunati Toloi, Palomino, Ilicic e Varnier si alleneranno però anche martedì e mercoledì: i primi due sperano di recuperare per la ripresa del campionato, ma le loro situazioni andranno valutate. Per Ilicic ci vorrà forse qualche giorno in più, mentre Varnier si vedrà nel 2019. Poi c’è Mancini, che è uscito malconcio avendo subito un pestone sulla mano destra.

VOTA IL SONDAGGIO: CHI VORRESTI IN PORTA?

L’analisi della sfida casalinga contro il Cagliari e il bilancio di questo primo mese di partite ufficiali dell’Atalanta tra serie A ed Europa League: saranno i temi principali della puntata di TuttoAtalanta, la trasmissione sportiva dedicata ai colori nerazzurri in onda di nuovo al lunedì, sempre in prima serata, in diretta dalle ore 20,50 su Bergamo TV (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it). Tra gli ospiti dello studio condotto da Matteo De Sanctis ci saranno gli ex calciatori dell’Atalanta Damiano Zenoni (nella foto) e Ivan Pelizzoli, il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi, i giornalisti Roberto Belingheri e Cesare Malnati. Lunedì 3 settembre è anche l’ultimo giorno utile per iscriversi al Casting TuttoAtalanta per il nuovo volto femminile della trasmissione: per partecipare alle selezioni basta mandare i propri dati personali (nome, cognome, età, residenza, numero di telefono e foto) via e-mail all’indirizzo di posta elettronica tuttoatalanta@bergamotv.it o con sms al 335.6969423 (obbligatoria la maggiore età). Da domani si procederà alla registrazione dei provini delle candidate direttamente negli studi di Bergamo Tv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA