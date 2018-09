«Atalanta riprovaci», inserto speciale

Domenica 16 settembre gratis con L’Eco Dodici pagine tutte dedicate alla nuova stagione nerazzurra.

La stagione dell’Atalanta è nel vivo ormai da più di due mesi, da quando i nerazzurri hanno anticipato il ritiro per via dei preliminari di Europa League. E la squadra di Gasperini ha già giocato ben nove partite, tra Europa e campionato. Ma si sa: la stagione di fatto comincia dopo la sosta di settembre. Quindi, eccoci qui, con un panorama parecchio cambiato.

La copertina dello speciale

Data la mancata qualificazione ai gironi di Europa League, ora il focus atalantino si sposta per forza sul campionato, obiettivo principale della stagione. «Atalanta riprovaci» è il titolo di un inserto speciale che L’Eco di Bergamo regalerà domenica 16 settembre ai suoi lettori, per inquadrare i mesi che ci aspettano. Gli obiettivi, le avversarie, la lotta per la salvezza e quella per lo scudetto: un inserto per capire meglio la «seconda parte» della stagione di Gasperini e i suoi ragazzi. In fondo, il calendario della Serie A, da conservare. Domenica, in edicola, gratis con il giornale.

