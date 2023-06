Atalanta, il ritiro pre campionato dovrebbe essere ancora in Val Seriana

Con la conferma di Gasperini in panchina, per l’Atalanta sembra probabile anche la conferma del classico programma estivo: non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma è pressoché certo che pure quest’anno la preparazione avverrà in Val Seriana, con gli allenamenti al centro sportivo di Clusone. È presumibile che il ritrovo sia in programma nella prima metà di luglio: raduno a Zingonia per visite mediche e test atletici, poi trasferimento in Val Seriana. Terminato il periodo di ritiro, la squadra concluderà la preparazione a Zingonia.