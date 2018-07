Atalanta, ritiro tra Olanda e Germania

se il Milan sarà escluso dalla Uefa In attesa della sentenza europea per la società rossonera, l’Atalanta pensa a un nuovo ritiro per affrontare i gironi in caso di esclusione del Milan.

La sentenza del Tas a Losanna si fa attendere: la decisione sul futuro del Milan slitterà con molta probabilità a domani, venerdì 20 luglio. Le sorti dell’Atalanta in Europa League sono legate a questa decisione, ma iniziano a trapelare alcune mosse che la squadra nerazzurra potrebbe intraprendere nel caso in cui la sentenza Uefa decidesse per la sospensione della società rossonera. In questo caso i gironi attenderebbero gli atalantini. Sembra confermato, in questo caso, un ritiro extra della squadra nerazzurra dopo quello di Rovetta: la destinazione potrebbe essere al confine tra Olanda e Germania, in una località ancora segreta.

