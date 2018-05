Marco Sportiello, 26 anni, portiere di proprietà dell’Atalanta in prestito alla Fiorentina dal gennaio 2017 (Foto by afb)

Atalanta-Roma, fronte caldo

Sportiello potrebbe diventare giallorosso L’asse di mercato Atalanta-Roma è sempre caldo: oltre alla trattativa per portare Cristante in giallorosso (con possibili contropartite destinate a Bergamo), si parla anche in un interessamento dei capitolini per Sportiello.

Si intensificano le trattative fra l’Atalanta e la Roma: in maglia giallorossa potrebbe infatti finire Marco Sportiello, portiere nerazzurro nella passata stagione in prestito alla Fiorentina che non sembra intenzionata a esercitare il diritto di riscatto. Un fronte di trattativa che si aggiunge a quella che dovrebbe portare in giallorosso Cristante, con Tumminello, Capradossi e soprattutto Defrel fra le possibili contropartite destinate a Bergamo.

