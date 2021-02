Atalanta, Romero negativo

Stop all’isolamento dell’argentino Falso positivo: questo l’esito di una seconda analisi del tampone di Cristian Romero, risultato venerdì positivo al Covid-19 e da quel giorno, come da prassi, in isolamento.

«Atalanta B.C. comunica che in data odierna, martedì 2 febbraio, il Laboratorio di analisi che aveva refertato il tampone di Cristian Romero il 29 gennaio, considerato l’esito negativo dei 3 test eseguiti fra sabato 30 gennaio e lunedì 1 febbraio, ha provveduto a rianalizzare il primo tampone riscontrando la negatività anche di questo - si legge in una nota del club orobico -. L’Ats di Bergamo ha pertanto preso atto della negatività del tampone effettuato da Romero il 29 gennaio». Il 22enne difensore argentino, in prestito all’Atalanta dalla Juventus, può così tornare ad allenarsi con il gruppo di Gasperini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA