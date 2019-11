Atalanta, sale l’attesa per la Juve

Stadio tutto esaurito, sarà uno spettacolo Un’attesa febbrile precede la sfida Atalanta-Juventus in programma al Gewiss Stadium sabato 23 novembre (alle 15).

Nessun dubbio sul tutto esaurito, biglietti introvabili da giorni per il big match di sabato con la capolista. Anche quando si parlava di un’Atalanta da salvezza era così, tanto più oggi con i nerazzurri d’alta classifica di questi tempi col valore aggiunto del coinvolgimento diretto con la Champions.

Dopo 12 gare disputate Papu Gomez e soci distano da sua maestà capolista 10 lunghezze alla nona giornata erano 3 e meno 2 dall’Inter. E in quella settimana di euforia ci si sbizzarriva con cifre e statistiche immaginando la Dea anche tra le possibili candidate allo scudetto ricordando gli incredibili exploit di Cagliari e Verona.

Ora la situazione è un po’ diversa, ma uno sgambetto alla Juve è sempre nei sogni di tutti i tifosi. Naturalmente il ko interno col Cagliari e l’insoddisfacente 0-0 di domenica scorsa a Genova (sponda Sampdoria) non sono i migliori biglietti da visita ma come detto le sorprese con questa Atalanta sono sempre possibili, nel bene e nel male, la sosta del campionato può aver giovato agli atalantini per riposare fisicamente e il possibile rientro di Zapata potrebbe fare il resto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA