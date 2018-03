Atalanta-Samp si giocherà il 3 aprile

Slitta anche l’anticipo con la Spal Le decisioni della Lega sulla giornata rinviata per la morte di Astori.

Il Commissario della Lega Serie A, visto il rinvio a data da destinarsi delle gare Atalanta – Sampdoria, Benevento – Hellas Verona, ChievoVerona – Sassuolo, Genoa – Cagliari, Milan – Inter, Torino – Crotone e Udinese – Fiorentina dell’8ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM, programmate per domenica 4 marzo 2018, a seguito della tragedia che ha colpito il mondo del calcio con l’improvvisa scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori, ha disposto che le gare vengano recuperate secondo il seguente programma:

ATALANTA – SAMPDORIA martedì 3 aprile 2018 ore 18.30, in conseguenza a questa decisione slitta anche l’anticipo della giornata seguente: Spal-Atalanta, inizialmente in programma per venerdì 6 alle 20.45, è stata spostata a sabato 7 alle 18.

Ecco le altre decisioni

GENOA – CAGLIARI martedì 3 aprile 2018 ore 18.30

UDINESE – FIORENTINA martedì 3 aprile 2018 ore 18.30

BENEVENTO – HELLAS VERONA mercoledì 4 aprile 2018 ore 17.00

CHIEVOVERONA – SASSUOLO mercoledì 4 aprile 2018 ore 18.30

TORINO – CROTONE mercoledì 4 aprile 2018 ore 18.30

MILAN – INTER data da destinarsi

