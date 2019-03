Atalanta-Sampdoria, una sfida ostica

Gasperini: ora le gare pesano di più «Sarà un altro scontro diretto, siamo ancora in tanti in pochi punti, arrivati a questo momento della stagione ogni partita assume un peso sempre maggiore». Gian Piero Gasperini sa bene che la sfida di domenica alle 15 al Marassi con la Sampdoria vale più dei tre punti in palio.

I blucerchiati, come la Dea, inseguono un posto in Europa ma «andiamo a Genova forti delle gare giocate ultimamente e adesso per un pò possiamo concentrarci solo sul campionato - sottolinea Gasperini -. Un punto della situazione si potrà fare dopo la partita con il Chievo prima della sosta». La Sampdoria sta diventando una bestia nera per l’Atalanta: quattro sconfitte nelle ultime cinque sfide e ultimo successo nerazzurro al Ferraris nel novembre 2012. «Sarà una gara particolare anche per sfatare questa tradizione negativa che abbiamo con la Samp negli ultimi incontri. Noi vogliamo cercare di dare continuità alla prova con la Fiorentina.

Nel recente passato con i blucerchiati c’è capitato di fare delle buone gare ma di uscire con la sconfitta, partite capitate sempre in momenti particolari. La Samp è protagonista di questi ultimi campionati, una squadra competitiva e con cui abbiamo sempre battagliato», chiosa Gasperini.

