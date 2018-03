Atalanta, sarà ancora «dolce» Bologna?

Formazione, dubbio Ilicic - De Roon Settimana delicata, difficile, da far riflettere oltre ogni partita di calcio, oltre ogni rivalità sportiva. Si torna in campo dopo la tragica scomparsa del bergamasco della Fiorentina Davide Astori, che sarà ricordato su tutti i campi con un minuto di silenzio e per l’Atalanta c’è la trasferta di Bologna alle porte contro la formazione di un altro bergamasco, Roberto Donadoni.

Dolce Bologna nelle ultime stagioni per i nerazzurri se escludiamo il 3-0 del 2015-2016, con il 2-0 della scorsa annata e l’altro successo con mister Colantuono, entrambi successi che furono accolti in città e alle porte dell’autostrada da un’invasione di tifosi atalantini. Precedenti incoraggianti così come quello del girone d’andata, quando la formazione di Gasperini riuscì con uno striminzito 1-0 a portare a casa i tre punti contro un Bologna arroccato dietro. Difficilmente sarà lo stesso film che si vedrà nello storico Dall’Ara, vuoi per la piazza esigente tra le mura amiche, vuoi per il proclama di mister Donadoni alla vigilia chiedendo ai suoi di partire al massimo e soprattutto per la voglia di riscattare il ko nel derby contro la Spal.

L’Atalanta di fatto non vince dal 4 febbraio in casa contro il Chievo Verona e dopo quel successo ha raccolto due pari con Crotone e Fiorentina e dopo i due stop obbligati con Juventus e Sampdoria: inizia così un più breve tour de force visto l’impegno con i felsinei, quello con la Juve mercoledì 14 e a Verona domenica 18, 3 trasferte che saranno fondamentali nel provare l’avvicinamento verso l’Europa League. La prima è quella più delicata, considerando l’impegno impossibile in casa dei bianconeri: Caldara è ancora out per problemi alla schiena, mentre per il resto mister Gasperini potrà contare sulla formazione al completo con la solita scelta in attacco che condizionerà l’incontro. Mister Gasperini conta di ritrovare il miglior Papu Gomez, mentre il dubbio è tra Ilicic e De Roon: con il primo titolare Cristante starà in mediana, mentre in caso contrario sarà lo stesso ex Milan a giocare a ridosso delle punte. In casa Bologna a Donadoni mancheranno Poli e l’ex Orsolini, oltre allo squalificato Gonzalez. Palacio torna tra i convocati, ma non dovrebbe partire tra i titolari.

Probabili formazioni

Bologna (4-3-2-1): 83 Mirante; 26 Romagnoli, 6 De Maio, 18 Helander, 25 Masina; 7 Dzemaili, 5 Pulgar, 77 Donsah; 14 Di Francesco, 9 Verdi; 10 Destro. A disp.: 29 Santurro, 34 Ravaglia, 4 Krafth, 15 Mbaye, 35 Torosidis, 33 Keita, 2 Nagy, 12 Crisetig, 11 Krejci, 19 Avenatti, 21 Falletti, 24 Palacio. All. Donadoni.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Berisha; 3 Toloi, 6 Palomino, 5 Masiello; 33 Hateboer, 4 Cristante, 11 Freuler, 37 Spinazzola; 72 Ilicic; 29 Petagna, 10 Gomez. A disp.: 91 Gollini, 31 Rossi, 28 Mancini, 32 Haas, 21 Castagne, 8 Gosens, 15 De Roon, 99 Barrow, 23 Melegoni, 19 Rizzo, 9 Cornelius. All. Gasperini.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Torna “TuttoAtalanta diretta stadio” su Bergamo Tv. A commentare la sfida tra i nerazzurri e il Bologna a partire dalle 14 alle 18 di domenica gli ex nerazzurri Adriano Ferreira Pinto e Oliviero Garlini; il giornalista Arturo Zambaldo; l’opinionista Luciano Passirani e Carlo Canavesi. Collegamenti con il giornalista televisivo Matteo De Sanctis. Interventi tramite video chiamate Skipe, con Ralf Hildebrand, Massimo Casari, Attilio Varischetti, Gianni Gabbiadini, Eugenio Fagiani e Mario Gamba (da Monaco di Baviera). Al termine della partita, dalla sala stampa dello stadio Dall’Ara, di Bologna, gli allenatori dell’ Atalanta, Gian Piero Gasperini e del Bologna, Roberto Donadoni. Conduce la trasmissione Fabrizio Pirola. I telespettatori possono inviare messaggi al numero 335.6969423. Bergamo Tv si riceve sul canale 17 del digitale terrestre e in streaming sul portale www.bergamotv.it

