Atalanta-Sassuolo sarà domenica sera

A Reggio Emilia si gioca alle 20.30 Atalanta-Sassuolo si giocherà a Reggio Emilia domenica sera 26 maggio alle 20.30. Ecco le novità dell’ultima giornata di Campionato.

La Lega di serie A ha reso nota la programmazione dell’ultima giornata di serie A in programma tra sabato e domenica. Questo l’elenco delle gare:

25/05/2019 Sabato 18.00 Frosinone - Chievo DAZN

26/05/2019 Domenica 15.00 Torino - Lazio SKY

26/05/2019 Domenica 18.00 Sampdoria - Juventus DAZN

26/05/2019 Domenica 20.30 Atalanta - Sassuolo SKy

26/05/2019 Domenica 20.30 Bologna - Napoli (*) SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 Cagliari - Udinese SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 Fiorentina - Genoa SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 Inter - Empoli SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 Roma - Parma SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 Spal - Milan DAZN

Ultimo sforzo per il mister dopo una settimana dolce-amara per Gian Piero Gasperini che dopo aver perso la finale di Coppa Italia ha strappato con la sua Atalanta un prezioso pari a Torino contro la Juventus nella 37esima giornata di campionato: «È un risultato positivo - ha detto l’allenatore dell’Atalanta -. La gara di mercoledì ci ha dato più carica e ora è importante giocarci l’ultima con questo vantaggio». Gasperini ha aggiunto: «Ora bisogna tagliare il traguardo, è stato fatto tanto e ora dobbiamo giocarcela con il Sassuolo. Dobbiamo fare ancora tanto».

Nerazzurri in questa stagione macchina da gol con i loro 100 gol: «È un grandissimo traguardo, forse impensabile. Vuol dire che non corriamo soltanto, ma abbiamo tanta qualità perché abbiamo segnato tantissimo su azione. C’è tanta qualità» ha spiegato il mister. L’Atalanta torna a casa da Torino con un pari dopo aver già pareggiato con la Juve all’andata ed aver eliminato i bianconeri dalla Coppa Italia: «Quest’anno è andata bene con loro. Però quando ti giochi certi traguardi devi battere certe squadre, abbiamo superato Inter e Napoli. Il punto è ottimo e la Juve ha giocato alla grande come è giusto che sia» ha detto Gasp.

