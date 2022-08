Atalanta, scatta il clima campionato: si pensa al via con la Sampdoria

Siamo in pieno clima-campionato. A dare l’allarme la sfida di sabato 13 agosto a Genova, sponda Sampdoria (alle ore 18,30 il pronti via). Curiosità a mille per l’impatto al torneo 2022-2023 con l’Atalanta ai nastri di partenza figlia della nuova identità targata Pagliuca-Percassi. Ma alla tifoseria poco importa chi opererà nella stanza dei bottoni di Zingonia, bensì occhi puntati sui risultati della squadra a cominciare dal verdetto sul manto erboso dello stadio ligure. Altre distrazioni non rientrano, solitamente, nell’entourage dei supporter. Oggi come oggi c’è da tenere conto che non sarà un’Atalanta al top della condizione, in aggiunta ad una formazione incompleta in attesa delle conclusioni delle trattative di mercato. C’è tempo, del resto, fino al primo settembre per lo stop ai movimenti di entrata e d’uscita. Da adesso a quella data sono previste due-tre pedine per rafforzare i reparti di centrocampo e magari l’attacco, specie se verrà ceduto il richiesto Muriel. L’ultima amichevole pre campionato, disputata sabato scorso a Valencia e persa 2-1, non è che abbia soddisfatto al contrario della precedente di Newcastle. Di positivo (eccome) il gol-prodezza di Ederson grazie al quale i nerazzurri erano riusciti a pareggiare. Ma con la Samp sarà sicuramente un’altra cosa: i punti in palio e il pathos dell’esordio-campionato caricherà di colpo l’intero collettivo. Alzi la mano chi non è d’accordo.