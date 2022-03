Atalanta senza attacco a Bologna. «Mini abbonamenti» per le ultime 4 gare in casa

Calcio In Emilia senza gli infortunati Boga, Malinovskyi e Miranchuk, oltre a Zapata e Ilicic. Muriel unico attaccante di ruolo. E in difesa si ferma per tre settimane Toloi (problema muscolare). Assente anche Zappacosta, squalificato. La società mette in vendita i pacchetti per assistere alle partite interne a partire dal primo aprile, quando la capienza degli stadi tornerà al 100%.

Emergenza attacco per l’Atalanta in vista della gara di campionato a Bologna, domenica sera alle 20,45. I nerazzurri sono partiti per l’Emilia senza Jeremie Boga e Ruslan Malinovskyi. Le cui assenze si aggiungono a quelle di Aleksej Miranchuk (che non ha recuperato) e dei lungodegenti Duván Zapata e Josip Ilicic. Sarà Luis Muriel, dunque, l’unico attaccante di ruolo a disposizione di Gian Piero Gasperini per questa trasferta. In realtà si tratta di supposizioni, visto che la società non ha diramato l’elenco dei convocati.

La formazione: titolari Scalvini e Pezzella?

Boga comunque non è partito a causa di un problema a un ginocchio emerso nel corso dell’allenamento di rifinitura. Malinovskyi, invece, non si è ancora ripreso dall’attacco di gastroenterite che l’aveva costretto a chiedere la sostituzione giovedì nella gara di Europa League a Leverkusen, in Germania. E Miranchuk non ha ancora smaltito la contrattura al flessore destro: se ne riparlerà dopo la sosta per la nazionale. A proposito di problemi muscolari: Rafa Toloi, uscito dal campo dopo pochi minuti giovedì sera in Germania, ha rimediato una lesione di primo grado al flessore destro: per lui ipotizzabile uno stop di tre settimane.

La probabile formazione: Musso in porta; Djimsiti, Demiral e Scalvini in difesa; Pezzella e Maehle (o Hateboer) sulle fasce; de Roon e Freuler a centrocampo; Pessina e Pasalic dietro l’unica punta Muriel

A Bologna mancherà anche Davide Zappacosta, squalificato. Gasperini schiererà probabilmente un 3-4-2-1 con Pessina (o Koopmeiners) e Pasalic alle spalle di Muriel. A centrocampo, dovrebbero giocare de Roon e Freuler, sugli esterni sono in tre per due posti, con Pezzella che potrebbe ritrovare una maglia, magari con Maehle (o Hateboer). In difesa, davanti a Musso, giocheranno Djimsiti e Demiral più uno tra il baby Scalvini e Palomino.

I pacchetti per le ultime gare in casa

Intanto la società ha presentato i cosiddetti «mini abbonamenti», ossia i pacchetti promozionali per assistere alle ultime quattro partite casalinghe del campionato di Serie A contro Napoli (3 aprile, al netto di anticipi o posticipi), Verona (16 aprile), Salernitana (1° maggio) ed Empoli (22 maggio). Non è compreso nel pacchetto il recupero di Atalanta-Torino (rinviata a gennaio a causa del Covid) la cui data è ancora da fissare. Ricordiamo che dal primo aprile la capienza degli stadi potrà tornare al 100%.

