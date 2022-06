Atalanta, sette nerazzurri nelle Nazionali: un altro record di questa squadra

Ci sarà quindi modo e tempo per seguire le vicende degli atalantini in mancanza della nostra Nazionale. In ogni caso è un motivo di orgoglio per i nostri colori, a conferma del buon operato della società nel corso delle ultime stagioni, in particolare al direttore tecnico (ormai ex) Giovanni Sartori e a Gian Piero Gasperini. Il primo capace di scoprire talenti in giro per il mondo e il secondo per averli trasformati in un batter di ciglia da semi sconosciuti a giocatori dell’élite mondiale. Siamo di fronte all’ennesimo record stabilito in questi ultimi tempi dal club di Zingonia, un altro primato tutt’altro che da sottovalutare.