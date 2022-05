Atalanta, si blocca Sportiello: mal di schiena. Rebus attacco per Gasperini

Campanello d’allarme per Marco Sportiello. Il portiere si è allenato a parte per una lombosciatalgia (mal di schiena) e le sue condizioni verranno tenute sotto controllo in vista della sfida dell’Atalanta a San Siro contro il Milan, domenica 15 maggio alle 18. La sua convocazione per la gara contro i rossoneri non sembra al momento in discussione e probabilmente Sportiello sarà regolarmente in panchina al Meazza. Quasi certamente non ci saranno invece sia Toloi sia Pezzella: l’italo-brasiliano è alle prese con un guaio al flessore, salterà il Milan e potrebbe aver finito la stagione in anticipo; Pezzella è ancora ai box per una distrazione all’adduttore. Sono recuperati, invece, Zapata, Scalvini e Palomino, rientrati in gruppo martedì.